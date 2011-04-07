ГКЦБФР до конца года планирует ввести новые правила для бирж

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) до конца этого года планирует разработать и принять в виде нормативных активов ряд новых требований к работе фондовых бирж. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

При этом он отметил, что целью введения новых правил не является концентрация торгов ценными бумагами на определенных торговых площадках. «Мы не собираемся никого выдавливать, объединять, сливать, как это нам приписывают, мы будем вводить определенные требования и повышать планку для бирж», - отметил Д.ТЕВЕЛЕВ.

В первую очередь, по его словам, речь идет о требованиях к технологиям, программному обеспечению, корпоративному управлению, а также управлению рисками, пруденциальному надзору и пр. По словам Д.ТЕВЕЛЕВА, речь идет о целом комплексе требований, которые будут предложены биржам. «Те биржи, которые обеспечат соответствие этим требованиям, будут продолжать работать», - отметил он.