Индекс Украинской биржи упал на фоне неоднозначной динамики мировых площадок - эксперт

Индекс Украинской биржи в четверг, 7 апреля, снова понес потери на фоне неоднозначной динамики торгов на мировых площадках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, масштаб снижения украинских акций в середине дня преимущественно превосходил потери на сопоставимых рынках, что снова указывает на низкую активность крупных покупателей. В то же время, индекс Украинской биржи, так же как и фьючерсный контракт со сроком исполнения в июне, смогли найти поддержку вблизи нижней планки текущего диапазона консолидации. Исходя из этого, можно заключить, что на текущих уровнях давление продавцов скорее незначительно. В части торговой активности тенденция сокращения объема торгов сохранилась. При этом 10-дневная скользящая средняя объема торгов снижается на протяжении вот уже шести торговых сессий подряд.

Аналитик отметил, что акции «Стирола» вернулись на позиции лидера по итогам дня, прибавив 1,35%. Из представителей второго эшелона котировки акциий «Богдан Моторс» сегодня повысились на 2,5%, а в течение торговой сессии данные ценные бумаги обновляли максимум года. На уровне сектора результаты хуже рынка продемонстрировали акции энергогенерирующих компаний. Так, «Днепроэнерго», «Центрэнерго», «Донбассэнерго» и «Захидэнерго» потеряли в цене 6,8%, 1,3%, 0,3% и 2,4% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 7 апреля, снизился на 0,26% – до 1 091,51 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 676 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,56% – до 2793,62 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 84 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 710 тыс. грн.