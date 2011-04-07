ВР приняла изменила наказание за манипулирование на фондовом рынке

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 270 народных депутатов из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается изложить в новой редакции статью 163-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 222-1 (манипулирование на фондовом рынке).

Соответственно вносятся изменения и в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины (подследственность), согласно которым преступление по манипулированию на фондовом рынке отнесено к подследственности органов внутренних дел, и в отдельных случаях – налоговой милиции.

Проектом закона также вносятся изменения в Закон «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» в части приведения его терминологии в соответствие с нормами Уголвоного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.