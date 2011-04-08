Торги на фондовых биржах Европы и США прошли с положительной динамикой - эксперты

Торговая сессия на фондовых биржах Европы и США в четверг, 7 апреля, проходила с положительной динамикой индексов на фоне статистики о снижении числа первичных заявок на пособия по безработице на 10 тыс. - до 382 тыс.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном УНИАН.

Кроме того, отмечают аналитики, поддержку рынку в четверг оказали новости о том, что Португалия обратится за помощью к Евросоюзу. Повышение базовой процентной ставки рефинансирования Европейским центральным банком на 0,25 процентного пункта не стало неожиданностью для инвесторов, так как это решение совпало с ожиданиям. Сегодня выйдут данные по торговому балансу Германии и Португалии за февраль. В США будет опубликована статистика по оптовым продажам.

По словам аналитиков, украинские рынки акций в четверг закрылись в минусе. Лидерами торгов на Украинской бирже по объему выступили «Мотор Сич» (13,4 млн. грн.) и «Укрнафта» (10,3 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по Ясиновскому КХЗ (-2,30%), «Захидэнерго» (-2,37%) и «Центрэнерго» (-1.32%). Рост показали акции «Стирола» (+1,35%), «Укрнафты» (+0,13%) и «Укртелекома» (+0,04%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 7 апреля, снизился на 0,26% – до 1 091,51 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 676 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,56% – до 2793,62 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 84 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 710 тыс. грн.