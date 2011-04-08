Рассчитывать на серьезные покупки украинских акций пока не стоит - эксперт

До появления четких сигналов на продолжение роста мировых фондовых площадок рассчитывать на серьезные покупки на украинском рынке акций, вероятно, не стоит.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Как подчеркнула аналитик, отечественный рынок акций ориентируется на внешние факторы. При этом российский ММВБ последние две недели непрерывно растет, обновляя исторические максимумы. Соответственно, дальнейший рост на российском рынке без какой-либо коррекции уже настораживает. Американские фондовые индикаторы за последние две недели роста так и не сумели обновить годовые максимумы и закрепиться выше отметки 1340 пунктов по S&P 500.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, с одной стороны, впереди квартальная отчетность. Как показывает практика, в 70% случаев рынки растут в этот период. На следующей неделе, 11 апреля, сезон отчетности открывает компания Alcoa. Соответственно, перед началом публикации корпоративной отчетности в США среди участников рынка нет особого желания сокращать свои позиции. С другой стороны, покупать особых поводов пока также нет.

Тем не менее, сообщила аналитик, отечественный рынок акций начал сегодняшний день с роста, чему благоприятствует внешний фон. В частности, в зеленой зоне проходят торги на европейских площадках. Фьючерсы на американские и индексы демонстрируют также позитивную динамику. «На открытии индекс UX прибавляет 0,85%, но на фоне очень низких объемов торгов на рынке заявок, скорее всего, это закрытие коротких позиций, которые были открыты вчера в надежде на продолжение нисходящего тренда», - сказала аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 7 апреля, снизился на 0,26% – до 1 091,51 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 676 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,56% – до 2793,62 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 84 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 710 тыс. грн.