Украинские фондовые рынки в четверг торговались в красной зоне - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 7 апреля, торговались в красной зоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс Украинской биржи третий день подряд закрылся на негативной территории. Объем торгов при этом был довольно низким. «Центрэнерго» (-1,32%), «Захидэнерго» (-2,37%) и Ясиновский КХЗ (-2,3%) стали лидерами падения среди голубых фишек.

По информации аналитиков, умеренное снижение в четверг продемонстрировали «Райффайзен банк Аваль» (-0,47%), «Укрсоцбанк» (-0,98%), «Мотор Сич» (-0,65%), «Донбассэнерго» (-0,28%) и акции горно-металлургического сектора. Так, Енакиевский метзавод потерял 1,05%, Алчевский меткомбинат - 0,09%, «Азовсталь» - 0,33%, Авдеевский КХЗ - 0,7%. «Стиролу» (+1,35%) удалось показать уверенный рост. «Укрнафта» (+0,13%) и «Укртелеком» (+0,04%) немного прибавили в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 7 апреля, снизился на 0,26% – до 1 091,51 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 676 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,56% – до 2793,62 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 84 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 710 тыс. грн.