Падение акций украинских агрокомпаний на Варшавской фондовой бирже продолжилось - эксперты

Падение акций компаний украинского аграрного сектора на Варшавской фондовой бирже в четверг, 7 апреля, продолжилось.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, котировки «Агротона» (-4,26%) на Варшавской фондовой бирже в четверг существенно просели. «Кернел» (-1,98%), «Милкиленд» (-1,22%) и «Астарта» (-0,69%) также снизились.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг инвесторы фиксировали прибыль по акциям Cadogan Petroleum (-2,6%). В то же время, остальные компании нефтегазового сектора - JKX Oil & Gas (JKX LN) и Regal Petroleum (RPT LN) - в цене не изменились. Бумаги Ferrexpo (-1,79%) корректировались. Акции «Мироновского хлебопродукта» (-0,32%) продолжали снижаться.