В Госбюджет от продажи ОВГЗ с начала года привлечено 10,503 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины в марте т.г. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах было привлечено 4,665 млрд. грн., с начала года – 10,503 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В марте Министерство финансов Украины также осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 5 млрд. грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов в марте составляла 9,2% годовых (с начала года - 8,6%), а с учетом обязательств, выпущенных на цели рекапитализации, - в марте 9,4% (с начала года - 8,9 % годовых).

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 12,522 млрд. грн., в том числе основной долг – 9,008 млрд. грн., уплата дохода – 3,514 млрд. грн.

Как сообщалось, правительство планирует в 2011 году выпустить для финансирования дефицита Госбюджета ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. В этой сумме не учтен выпуск бумаг по программам капитализации НАК "Нафтогаз Украины", национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.