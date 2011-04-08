Вчерашнее землетрясение в Японии не повлияло на динамику акций - эксперт

Повторное землетрясение в Японии, которое произошло вчера, не стало важным фактором с точки зрения влияния на динамику рисковых активов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что помимо фактически нейтрального закрытия торговых площадок в США, торги в cтранах Азии сегодня утром проходили преимущественно на положительной территории. Так, фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавили в пределах 0,2-0,3%, а динамика фьючерсов на индексы DAX и FTSE 100 просигнализировала об открытии европейских площадок на положительной территории. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно-положительный. В то же время, учитывая близость все еще не преодоленных уровней сопротивления для фондовых индексов в США, а также предстоящие выходные, оптимизм участников рынка по ходу торговой сессии может ослабнуть.

По информации аналитика, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 7 апреля, снизились на незначительные 0,15% и 0,14% соответственно, без труда отыграв потери первой половины торговой сессии. С учетом динамики фьючерсов на индекс S&P 500 сегодня утром, американский рынок акций находится в состоянии консолидации уже в течение пяти торговых сессий подряд.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, ожидаемое повышение процентных ставок Европейским центральным банком оказало незначительное влияние на динамику рисковых активов. При этом следует помнить, что динамика европейской валюты также находилась под давлением развития событий в Португалии, обратившейся за финансовой помощью к ЕС. Реакция рынков на действия ЕЦБ может стать более понятной уже по результатам торгов в пятницу.

Тем временем, добавил аналитик, после трех дней консолидации на уровне в 108 долларов за баррель, котировки нефти марки WTI достигли отметки в 110 долларов и продолжили рост сегодня утром. С одной стороны, из-за хода боевых действий поставки нефти ливийскими повстанцами на международный рынок снова откладываются. С другой стороны, участники рынка после продолжительной паузы вернулись к аргументу дешевеющего доллара США в качестве оправдания для роста цены «черного золота».