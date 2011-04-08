ФГИУ выставил на продажу 100% «Укруглепромтранса»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ПАО ««Укруглепромтранс».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 6 апреля этого года.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 2 млн. 330 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ««Укруглепромтранса» состоится через 50 дней со дня его объявления.

Справка УНИАН. ПАО ««Укруглепромтранс» (г. Донецк) занимается ремонтом и реконструкцией железнодорожных путей. Общая площадь земельного участка составляет 6,734 га, в том числе в Донецке - 0,075 га, количество сооружений - 2, в Горловке - 1,019 га, количество сооружений - 5 и пр.

По итогам 2010 года ПАО ««Укруглепромтранс» получило доход в размере 356 тыс. грн., убыток - 3 млн. 808 тыс. грн., дебиторская задолженность - 918 тыс. грн., кредиторская задолженность - 1 млн. 846 тыс. грн.

Уставный фонд ПАО ««Укруглепромтранс» составляет 3 млн. 324 тыс. грн.