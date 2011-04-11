Центральный депозитарий должен создаваться на базе ВДЦБ - Всемирный банк

Директор представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР считает, что центральный депозитарий Украины должен создаваться на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) - частного депозитария, который давно и успешно работает в Украине.

Об этом М.РАЙЗЕР заявил УНИАН, комментируя намерения правительства Украины создать центральный депозитарий на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) за счет средств госбюджета.

По мнению представителя ВБ, такие планы противоречат логике развития рынка депозитарных услуг.

«Наша позиция такова: поскольку в Украине давно работает частный депозитарий – «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», причем работает неплохо и имеет доверие участников рынка, мы выступаем против того, чтобы тратить государственные деньги на создание новой структуры, если такая структура уже есть. Мы довели до сведения украинского правительства эту нашу позицию: если и создавать единый депозитарий в Украине, то надо делать это на базе слияния Всеукраинского депозитария ценных бумаг и НДУ. Такое слияние было бы логично: тогда инфраструктура и опыт, которые уже существуют у ВДЦБ, не будут потеряны и будет задействованы в интересах развития рынка», - заявил М.РАЙЗЕР.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФТ в письме на имя вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщил, что, по его мнению, создание центрального депозитария на базе НДУ противоречит договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом.

В рамках программы взаимодействия Украины с МВФ украинское правительство обязалась в 2011 году создать единый центральный депозитарий, который будет полностью соответствовать международным стандартам, управляться прозрачно, базироваться на принципах корпоративного управления, обеспечивающих сбалансированное представительство интересов участников рынка и государства.

4 февраля 2011 года зампредседателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг.