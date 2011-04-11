«ЕСУ» перечислило за «Укртелеком» первый транш в размере 4 млрд. 237 млн. грн.

ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, ранее как поступления от приватизации был зачислен внесенный в конце 2010 года покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере 1 млрд. 50 млн. грн.

Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

В соответствии с действующим законодательством, покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы и на протяжении еще 30 дней – вторую часть.

Справка УНИАН. Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.