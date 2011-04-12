Украинские трейдеры все еще настроены пессимистично - эксперт

Украинские трейдеры все еще настроены пессимистично.

Так прокомментировал текущую ситуацию на отечественном фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в понедельник, 11 апреля, снизился еще на 0,89%. При этом фьючерс на индекс с исполнением в июне закрылся более существенным падением, к концу сессии потеряв 1,5%. Торговая активность осталась на низком уровне. Акции «Центрэнерго» и «Мотор Сичи» стали главными факторами снижения индекса, по итогам дня закрывшись на 2% и 0,9% ниже уровня пятницы.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, «Укртелеком» стал лидером понедельника среди наиболее ликвидных акций, потеряв лишь 0,15% рыночной стоимости. Поддержку этому оказали новости о предстоящем повышении абонентской платы за стационарную связь для городских жителей на 35% (на 25% в мае и еще 8% в сентябре) и поминутной оплаты стационарной связи - на 54% (на 10% в мае и еще на 40% в сентябре).

По словам аналитика, во втором эшелоне высоким спросом в понедельник пользовались акции «Богдан Моторс», котировки которых повысились на 2,4%. Результат лучше рынка также продемонстрировали акции «Лугансктепловоза», Полтавского ГОКа и Крюковского ВСЗ, которые по итогам дня прибавили 0,1%, 0,7% и 0,1% соответственно. Все эти ценные бумаги второго эшелона являются лучшими инвестиционными идеями Astrum на данный момент, считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 апреля, упал на 1,39% – до 1 075,32 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 647 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,89% – до 2754,99 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 496 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 793 тыс. грн.