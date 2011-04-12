Нефть стала причиной негативных настроений на фондовом рынке - эксперты

Взлет цен на нефть до 30-месячного максимума и возгорание на одном из крупнейших месторождений нефти в Ливии вчера стали причиной негативных настроений на фондовом рынке.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги на зарубежных фондовых площадках в понедельник, 11 апреля, проходили со смешанной динамикой. В свете отсутствия макроэкономической статистики, в фокусе инвесторов было начало сезона корпоративной отчетности. В частности, они находились в ожидании квартального отчета ведущего алюминиевого гиганта Alcoa Inc, который вышел уже после закрытия рынков.

Аналитики сообщают, что сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен за март по ряду стран Еврозоны, а также индекс текущих условий ZEW по Германии за апрель. В США сегодня выйдут данные по торговому балансу за февраль, экспортным и импортным ценам за март и государственный бюджет за март.

Как отмечают аналитики, украинские площадки в понедельник закрылись снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (14,7 млн. грн.). Все предприятия индексной корзины показали снижение. Наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Стирола» (-2,04%), «Центрэнерго» (-2,02%) и Ясиновскому КХЗ (-1,93%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 апреля, упал на 1,39% – до 1 075,32 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 647 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,89% – до 2754,99 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 496 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 793 тыс. грн.