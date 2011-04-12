Эксперт: украинские фондовые биржи продолжили следовать нисходящему тренду

Украинские фондовые биржи в понедельник, 11 апреля, продолжили следовать нисходящему тренду.

Об этом сказано в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По информации аналитика, индекс Украинской биржи существенно просел сразу после открытия торгов и торговался в красной зоне на протяжении всей сессии понедельника. Общий объем торгов остался низким. Особенно сильно упали котировки «Центрэнерго» (-2,02%). Лидер по объему торгов - «Мотор Сич» (-0,92%) - также сыграла свою роль в падении индекса.

А.ЛОЗОВОЙ отметил, что бумаги коксохимических предприятий и металлургических заводов в понедельник также снизились. Так, Авдеевский КХЗ потерял 1,81%, Ясиновский КХЗ - 1,93%, Алечвский меткомбинат - 0,57%, «Азовсталь» - 0,37%, Енакиевский метзавод - 1,51%. «Стирол» (-2,04%), «Захидэнерго» (-1,72%) и «Донбассэнерго» (-1,18%) упали в цене. Акции банков «Укрсоцбанка» (-1,18%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,69%) корректировались. Торги по бумагам «Укрнафты» (-0,31%) и «Укртелекома» (-0,15%) закрылись незначительным снижением котировок.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 апреля, упал на 1,39% – до 1 075,32 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 647 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,89% – до 2754,99 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 496 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 793 тыс. грн.