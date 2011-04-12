В этом году можно ожидать IPO около десяти украинских компаний – «Эрнст энд Янг»

В этом году можно ожидать IPO около десяти украинских компаний. Как сказано в переданном УНИАН пресс-релизе международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», об этом заявил глава департамента корпоративных финансов и M&A этой компании Владислав ОСТАПЕНКО.

«Мы вполне можем увидеть около 10 размещений, преимущественно на Варшавской фондовой бирже, в основном сельскохозяйственных компаний», – отметил он.

По мнению В.ОСТАПЕНКО, для Украины, как и для рынков других стран, 2011 год может оказаться рекордным по количеству совершенных IPO.

«Конечно, в Украине, исходя из небольшого числа активных private equity фондов, основным инициатором IPO являются не фонды прямых инвестиций, а частные лица – владельцы бизнеса, которые стремятся воспользоваться активизацией рынка капиталов и открывшимся "IPO-окном" для привлечения дополнительного капитала и укрепления рыночных позиций», – отметил В.ОСТАПЕНКО.

По его словам, прошлогодние размещения успешно доказали, что рынок открыт и ждет новых эмитентов, поэтому много компаний с прошлого года находятся в стадии активной подготовки к IPO.