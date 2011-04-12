Старт сезона корпоративных отчетов оказался разочаровывающим - эксперт

Неформальный старт сезона корпоративных отчетов оказался скорее разочаровывающим.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что после публикации финансовых результатов акции компании Alcoa потеряли более 3% в ходе постбиржевых торгов, что наилучшим образом отражает реакцию участников рынка. Финансовые результаты Alcoa в первом квартале 2011 года оказались смешанными. С одной стороны, прибыль составила 0,28 доллара на акцию при ожиданиях на уровне 0,27 доллара. С другой стороны, продажи компании оказались несколько ниже ожиданий участников рынка, а прогноз компании на конец года не претерпел изменений по сравнению с четвертым кварталом 2010 года.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в течение недели в центре внимания инвесторов будут находиться корпоративные отчеты представителей банковского сектора. Так, в среду 13 апреля о результатах за первый квартал 2011 года отчитается JPMorgan Chase, после чего в пятницу, 15 апреля, ожидается публикация отчета о прибылях и убытках от Bank of America. Еще одним «раздражителем внимания» станет публикация квартальных результатов Google в четверг 14 апреля.

Как отметил аналитик, «фондовые индексы США открыли текущую неделю снижением, фактически начав сезон корпоративных отчетов на минорной ноте». В понедельник индекс S&P 500 понизился на 0,3%, в то время как индекс DJIA закрылся без изменений к уровню прошлой пятницы. В отсутствие значимых новостей действиями трейдеров руководили преимущественно технические факторы. Участники рынка сосредоточились на ухудшении краткосрочной технической ситуации, что не позволило американским индексам удержаться на положительной территории до конца торговой сессии.

По мнению аналитика, «выступления ряда представителей ФРС и Президента Бундесбанка Акселя ВЕБЕРА не содержали неожиданностей». На европейском континенте продолжаются дискуссии о необходимости разделения ответственности между заемщиками и кредиторами в будущем. При этом ФРС отмечает временный эффект влияния высоких цен сырьевых товаров на динамику показателей инфляции в США. При этом в выступлении председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма ДАДЛИ можно выделить два интересных момента. Во-первых, с точки зрения ФРС экономика Соединенных Штатов Америки утратила импульс роста в течение последних месяцев из-за роста стоимости нефти. Во-вторых, темпы роста занятости и стоимости рабочей силы остаются недостаточно высокими.

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что трейдеры на сырьевых площадках использовали публикацию экономического прогноза МВФ для фиксирования прибыли. Прогноз роста мировой экономики в 2011 году не претерпел изменений, однако незначительное понижение прогноза роста экономики США заставило трейдеров сомневаться в стабильности спроса на нефть на текущих ценовых уровнях.

По информации аналитика, сегодня утром, на фоне продолжения снижения фьючерсов на индекс S&P 500, на фондовых площадках в странах Азии доминировали продавцы. Японский Nikkei 225 терял около 2% из-за новых подземных толчков, повышения рейтинга осложнений на АЭС «Фукусима-1» и возможном повышении оценки экономического ущерба. «В то же время, утреннее снижение фондовых индексов можно охарактеризовать как широкомасштабное и связанное в большей степени с локальным изменением отношения к риску, а не с событиями в Японии», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.