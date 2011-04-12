Объем ІРО в мире по итогам первого квартала 2011 года снизился на 13%

За последние три месяца в общей сложности 294 компании в мире привлекли 46,9 млрд. долл., что на 13% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года, когда в рамках 300 первичных публичных эмиссий компаниями было привлечено 54,1 млрд. долл.

Об этом говорится в пресс-релизе международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, неустойчивость рыночной конъюнктуры, проистекающая из волнений на Ближнем Востоке и событий в Японии, не могла не сказаться на динамике новых эмиссий во второй половине квартала.

По информации «Эрнст энд Янг», всего в первом квартале восемь компаний с долевым участием фондов прямых инвестиций отложили IPO в связи со сложившейся на рынке ситуацией. Четыре из них в качестве прямой причины называют события в Японии.

По словам руководителя международной практики компании «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг фондам прямых инвестиций Джеффри БАНДЕРА, компании с долевым участием фондов прямых инвестиций продолжают играть решающую роль в еще не завершенном процессе восстановления рынка IPO.

«Учитывая, что фонды стремятся использовать преимущества восприимчивых рынков акционерного капитала и инициируют процессы продажи некоторых крупнейших пакетов акций, приобретенных в 2005-2008 годах, мы ожидаем, что активность будет сохраняться на высоком уровне в течение некоторого времени», – отметил он.

В пресс-релизе «Эрнст энд Янг» отмечается, что пока активность сделок в США возрастает, динамика IPO на развивающихся рынках, напротив, замедляется. Так, в первом квартале активность была сосредоточена на американском континенте: на этот регион пришлось свыше 90% суммарных поступлений от размещения акций, а также 80% от общего количества сделок за квартал. Во втором полугодии 2010 года на развивающихся рынках было осуществлено более 50% от общего количества сделок IPO спонсируемых компаний, но в 2011 году до настоящего момента активность шла на спад – было проведено пять IPO и привлечено 1,4 млрд. долл. США. В то же время, по словам Д.БАНДЕРА, «развивающиеся рынки останутся важным плацдармом для IPO компаний с долевым участием фондов прямых инвестиций».