Нацдепозитарий приостановил свое членство в ПАРД

Правление ОАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) приняло решение о приостановке членства депозитария в Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По информации пресс-службы, причиной данного решения правления НДУ является тот факт, что "вместо поддержки со стороны саморегулирующейся организации, членом которой он (депозитарий - УНИАН) был, наблюдал деструктивную работу руководящих органов ПАРД".

В самой ПАРД сообщили УНИАН, что смогут прокомментировать решение и заявление правления НДУ несколько позже, поскольку на данный момент руководство ассоциации находится в командировке.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет.

86% акций в НДУ владеет государство.

31 марта председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что Национальному депозитарию Украины будут делегированы полномочия центрального депозитария. По его словам, к такому заключению пришли члены организационного комитета по созданию центрального депозитария в Украине.

Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД) основана в 1996 г. ПАРД на сегодня имеет статус саморегулирующейся организации (СРО), объединяющей компании, занимающиеся регистрированием и хранением ценных бумаг.