Ралли по акциям Cadogan Petroleum вчера продолжилось - эксперт

Ралли по акциям Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже вчера продолжилось.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По информации аналитика, бумаги Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже в понедельник выросли на 1,92%. В то же время, акции Regal Petroleum (-0,5%) и JKX Oil & Gas (-0,34%) немного упали в цене. «Мироновский хлебопродукт» (-2,12%) завершил день в красной зоне. Цена акций Ferrexpo по итогам дторгов не изменилась.

Как отмечает аналитик, на Варшавской фондовой бирже в понедельник «Кернел» отыграл часть убытков предыдущих сессий, прибавив 2,64%. «Агротон» (+0,44%) и Milkiland (+1,16%) торговались в плюсе. При этом котировки «Астарты» (-0,76%) снизились.