Украинский фондовый рынок сегодня в очередной раз снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 апреля, снизился на 1,81% – до 1 055,87 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 54 млн. 786 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 3,15% – до 2668,24 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 272 млн. 245 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 856 тыс. грн.