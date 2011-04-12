Украинский фондовый рынок сегодня в очередной раз снизился
18:37, 12 апреля 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 апреля, снизился на 1,81% – до 1 055,87 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 54 млн. 786 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 3,15% – до 2668,24 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 272 млн. 245 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 856 тыс. грн.
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