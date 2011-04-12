Эксперт: государственные еврооблигации Украины существенно укрепились

Государственные еврооблигации Украины на прошедшей неделе существенно укрепились.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

При этом, сообщил аналитик, выпуски Украина-20 и Украина-21 прибавили около пункта. В результате доходности бумаг в первой половине недели достигли исторических минимумов, незначительно снизившись в четверг и пятницу. В целом, анализируя тренд, наблюдавшийся на рынке на прошлой неделе, можно сделать вывод, что длинные суверенные выпуски снизились на 14-16 процентных пунктов, достигнув доходности в 7% по девятилетним бумагам и 7,2% по десятилетним.

По словам А.ЛОЗОВОГО, под влиянием растущих ставок КО США спред украинских суверенов сузился до посткризисной минимальной отметки в 350 базисных пунктов по выпуску со сроком погашения в 2020 году и до 360 базисных пунктов по бумагам с погашением в 2021 году. В течение прошлой недели спрос на высокодоходные суверенные облигации развивающихся стран продолжал расти, несмотря на увеличение доходностей КО США.