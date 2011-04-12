S&P изменила прогноз рейтингов Ивано-Франковска на «позитивный»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s изменила прогноз по рейтингам Ивано-Франковска со «стабильного» на «позитивный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочный кредитный рейтинг «В-» подтвержден. В то же время рейтинг по национальной шкале повышен с «uaBBB-» до «uaBBB».

В сообщении указывается, что уровень рейтингов Ивано-Франковска отражает мнение S&P о высокой зависимости этого города от политики суверенного правительства, относительно низком уровне благосостояния, низких показателях ликвидности и рисках, связанных со слабыми финансовыми результатами муниципальных предприятий. Влияние этих негативных факторов компенсируется консервативными планами города в отношении заимствований, умеренно высокими показателями исполнения бюджета и высокой степенью экономической диверсификации.

«По нашему мнению, контроль центрального правительства над финансовой политикой региональных и местных органов власти (РМОВ) существенно ограничивает финансовую гибкость бюджета Ивано-Франковска. Несмотря на недавние усилия центрального правительства, направленные на совершенствование системы межбюджетных отношений, Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s считает, что одним из основных факторов, негативно влияющих на кредитоспособность Ивано-Франковска, являются системные риски», — сообщил кредитный аналитик Standard & Poor`s Карен ВАРТАПЕТОВ.

Также сообщается, то показатели благосостояния города сравнительно низкие даже по украинским меркам. Однако экономика хорошо диверсифицирована, что позволило городу преодолеть экономический кризис. Сейчас, когда условия для экономического роста в Украине улучшились, S&P ожидает продолжения умеренного экономического роста Ивано-Франковска в 2011-2012 гг.

В сообщении отмечается, что благодаря значительным объемам текущей финансовой поддержки и восстановлению налоговых доходов показатели исполнения бюджета города в 2010 г. по сравнению с 2009 г. улучшились. «Несмотря на лишь умеренный прогресс в контроле за ростом расходов, согласно нашему базовому сценарию, предусматривающему экономический подъем, в 2011-2012 гг. город сможет выполнить бюджет с небольшим текущим профицитом» - говорится в сообщении S&P.

«Прогноз «позитивный» по рейтингам Ивано-Франковска отражает возросшую вероятность восстановления экономики города и наши ожидания продолжения финансовой поддержки города (как текущей, так и капитальной) из государственного бюджета, что будет способствовать улучшению показателей исполнения бюджета в среднесрочной перспективе», — добавил К. ВАРТАПЕТОВ.

Важными условиями повышения рейтингов являются улучшение позиции ликвидности города и продолжение консервативной долговой политики. Другим основанием для повышения рейтингов могло бы стать сокращение кредиторской задолженности коммунальных предприятий города благодаря улучшению их финансовых показателей.

Прогноз может быть изменен на «стабильный» в случае, если в 2011-2012 гг. город исполнит бюджет с текущим дефицитом и (или) если объем кредиторской задолженности муниципальных предприятий значительно превысит его текущий уровень. Увеличение объема краткосрочного долга города будет также оказывать негативное влияние на рейтинги.