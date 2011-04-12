Котировки украинских акций упали вслед за ухудшением настроений на мировых биржах - эксперт

Котировки украинских акций во вторник, 12 апреля, резко снизились, следуя за ухудшением настроений на мировых площадках.

Так прокомментировал текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи во вторник потерял 3,15%, в то время как фьючерсный контракт на индекс со сроком истечения в июне снова продемонстрировал худший результат, по итогам дня потеряв более 4%. «Дефицит внимания к рынку со стороны крупных покупателей, а также повышенная чувствительность настроений украинских трейдеров являются главными причинами опережающего снижения украинского рынка акций по сравнению с динамикой сопоставимых фондовых индексов», - считает аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, на фоне распродажи акций торговая активность на Украинской бирже во вторник не продемонстрировала признаков повышения, а общий объем торгов в очередной раз не превысил уровень 10-дневной скользящей средней. Все без исключения ликвидные бумаги завершили торги на отрицательной территории. Главным источником давления на котировки индекса стало снижение акций «Центрэнерго» и «Мотор Сичи», которые потеряли 4,5% и 4,8% стоимости соответственно. В сравнении со средним показателем по рынку, бумаги «Укртелекома» показали самую лучшую динамику, по итогам дня снизившись на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 апреля, упал на 1,81% – до 1 055,87 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 786 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи обвалился на 3,15% – до 2668,24 пункта. Общий объем торгов составил 272 млн. 245 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 856 тыс. грн.