Украинский рынок акций упал на фоне повышения уровня опасности на «Фукусиме» - эксперты

Украинский рынок акций во вторник, 12 апреля, закрылся сильным снижением на фоне очередного землетрясения в Японии и повышения уровня опасности на «Фукусиме».

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи большинство бумаг во вторник потеряли порядка 3-4%. Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината (-4,91%), «Мотор Сичи» (-4,84%) и «Донбассэнерго» (-4,72%).

Как отмечают аналитики, биржи Европы и США во вторник закрылись в красной зоне. Среди негатива следует отметить ухудшение прогноза МВФ о росте ВВП ряда стран, включая США, а также слабую статистику по бизнес-конъюнктуре Германии. Относительно сезона квартальной отчетности в США, алюминиевый гигант Alcoa хоть и показал рост прибыли, но не оправдал ожиданий аналитиков. Среди последних новостей, которые повлияли на торги в США, следует отметить понижение прогноза прибыли Morgan Stanley от Goldman Sachs. Торговый дефицит в США сузился, характеризуя падение как импорта, так и экспорта. Нефть также снижается в цене, оказывая давление на сырьевой сектор.

По словам аналитиков, сегодня в Германии будут опубликованы данные по оптовым продажам за март, а также данные по промышленному производству еврозоны за февраль. В США выйдет следующая статистика: розничные продажи за март, данные по производственным запасам за февраль, а также Бежевая книга.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 апреля, упал на 1,81% – до 1 055,87 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 786 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи обвалился на 3,15% – до 2668,24 пункта. Общий объем торгов составил 272 млн. 245 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 856 тыс. грн.