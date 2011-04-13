Капитализация планируемых к приватизации энергокомпаний составляет 5,8 млрд. грн. - эксперт

Общая капитализация планируемых правительством к приватизации в этом году государственных пакетов энергокомпаний составляет 5,8 млрд. грн.

Так прокомментировал агентству УНИАН утвержденный правительством перечень приватизации госпакетов акций энергокомпаний на этот год аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО.

По его оценке, из общей суммы текущая капитализация анонсированных на продажу госпакетов облэнерго составляет 2 млрд. грн., еще 3,8 млрд. грн. приходится на капитализацию госпакетов генерирующих компаний.

По словам Е.САМУСЕНКО, неконтрольные пакеты акций будут интересны только миноритарным акционерам, которые смогут после покупки увеличить долю до контрольной. "Контрольные пакеты в облэнерго могут быть интересны иностранным стратегам, если государство сможет предоставить вменяемый план реформы тарифообразования", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 апреля т.г. № 310-р утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета - 37 млн. 296 тыс. 450 грн.), 45,1% ОАО «Захидэнерго» (57 млн. 689 тыс. 770 грн.), 50% АК «Винницаоблэнерго» (15 млн. 486 тыс. 830 грн.), 50% ОАО «Днепрооблэнерго» (29 млн. 958 тыс. 090 грн.), 40,06% «Донецкоблэнерго» (32 млн. 808 тыс. 593,75 грн.), 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (15 млн. 575 тыс. 405,25 грн.), 25% АК «Киевэнерго» (6 млн. 772 тыс. 767,5 грн.), 45% «Крымэнерго» (19 млн. 458 тыс. 862,25 грн.), 25,99% ОАО «Тернопольэнерго» (3 млн. 970 тыс. 579,75 грн.), 21% ОАО «Черкассыоблэнерго» (7 млн. 790 тыс. 663,75 грн.), 45% ОАО «Черновцыоблэнерго» (6 млн. 387 тыс. 826,5. грн.).

Государственный пакет акций в размере 21% уставного капитала ОАО "Черкассыоблэнерго" продается вместе с 25% пакетом акций, принадлежащим ЗАО "УкрЭСКО", по согласованию с ЗАО "УкрЭСКО".