Fitch присвоило рейтинг облигациям «Правэкс-Банка» в гривне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B+(exp)», ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AAA(ukr)(exp)» двухлетним приоритетным необеспеченным облигациям «Правэкс-Банка» с фиксированной ставкой 12,5% серии E на сумму 200 млн. грн. и серии F на сумму 300 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации. Поступления от эмиссий будут использованы для увеличения кредитного портфеля банка путем выдачи кредитов физическим лицам и компаниям.

Справка УНИАН. АКБ «Правэкс-Банк» создан в 1992 году.

На 1 января 2011 года активы банка составили 5,656 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,046 млрд. грн., обязательства – 4,765 млрд. грн., уставный капитал – 905,741 млн. грн., собственный капитал – 890,691 млн. грн.

В 2010 году «Правэкс-Банк» сократил убыток против показателя 2009 года в 4 раза – до 188 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».