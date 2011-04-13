Рост украинских акций сегодня соответствовал термину «отскок» - эксперт

Интенсивность и диапазон роста основных украинских акций сегодня соответствовал типичному поведению рынка после нескольких дней активного снижения, что часто характеризуют термином «отскок».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в среду, 13 апреля, отыграл потери предыдущей сессии. Торговая активность также продемонстрировала признаки оживления, а объем торгов достиг отметки на уровне 10-дневной скользящей средней впервые с начала месяца.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, все ликвидные бумаги Украинской биржи в среду пользовались хорошим спросом. При этом рост акций «Мотор Сичи», «Центрэнерго», «Укртелекома» и «Азовстали» соответствовал совокупному вкладу остальных 11 представителей индексной корзины. «После возобновления торгов благодаря окончанию процесса дематериализации акции Стахановского ВСЗ громко напомнили о себе ростом на более чем на 6% по итогам торговой сессии», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 апреля, повысился на 0,54% – до 1 061,54 пункта. Общий объем торгов составил 406 млн. 928 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,57% – до 2736,89 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 316 тыс. грн., из них на срочном рынке – 118 млн. 979 тыс. грн.