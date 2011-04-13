Эксперт: рост украинских акций обусловлен улучшением настроений на мировых площадках

Рост котировок украинских акций в среду, 13 апреля, был обусловлен прежде всего улучшением настроений на мировых площадках.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она подчеркнула, что на Украинской бирже в среду наблюдался отскок вверх после снижения на протяжении 6 торговых сессий подряд. Внешний фон к открытию отечественного рынка сформировался умеренно-позитивный. Азиатские биржи завершили день в зеленой зоне, европейские площадки начали сессию на умеренно-позитивной ноте, фьючерсы на американские индексы также торговались с повышением. Панические настроения, обусловленные новостями о распространении радиации с аварийной АЭС «Фукусима-1», постепенно сошли на нет. Инвесторы переключили внимание на стартовавший в понедельник сезон отчетности, и в ожидании сильных финансовых показателей банка JPMorgan наращивали позиции в бумагах. При этом рост индексов на европейских биржах продолжился даже вопреки публикации разочаровывающей макростатистики. Промпроизводство в еврозоне в феврале увеличилось на 0,4% при ожидаемом росте на 0,8%.

По мнению аналитика, позитивная динамика на мировых площадках стала сигналом к покупкам на отечественном рынке. В результате торги на Украинской бирже в среду открылись ростом котировок практически всех ликвидных бумаг. В течение дня индекс Украинской биржи продолжил восходящее движение. Уверенности игрокам придавал рост европейских фондовых индикаторов, а также опубликованный после обеда отчет JPMorgan. Прибыль банка в первом квартале 2011 года возросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 1,28 доллара на акцию при прогнозе показателя на уровне 1,15 доллара. Отчетность JPMorgan смогла нивелировать негатив, обусловленный публикацией накануне финрезультатов компании Alcoa, выручка которой заметно разочаровала инвесторов. Тем не менее, в конце сессии на Украинской бирже усилились продажи: игроки предпочли частично зафиксировать прибыль, ведь ситуация на мировых рынках по-прежнему остается неопределенной.

Как отметила Я.ЛАВРИК, в лидерах роста среди бумаг индексной корзины закрепились акции Стахановского ВСЗ (+6,58%), сделки по которым не проводились более месяца в связи с дематериализацией акций. Существенный рост продемонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (+6,65%), которые являются одними из наиболее недооцененных на рынке. К тому же, вероятно, игроки ожидают, что на собрании акционеров (28 апреля ) будет принято решение о выплате дивидендов за ряд прошлых лет. Подобное решение было принято на всех предприятиях «Метинвеста». Акции «Укрнафты» выросли на 1,99% вопреки негативному новостному фону. На отрицательной территории завершили день бумаги автопроизводителей: «Богдан Моторс» (-3,43%), «УкрАВТО» (-2,61%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 апреля, повысился на 0,54% – до 1 061,54 пункта. Общий объем торгов составил 406 млн. 928 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,57% – до 2736,89 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 316 тыс. грн., из них на срочном рынке – 118 млн. 979 тыс. грн.