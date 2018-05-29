Фондовые рынки: от взлета до падения - один шаг

Фондовые рынки в течение уже довольно продолжительного времени отличаются поразительной неустойчивостью. При этом мировые биржи демонстрируют преимущественно рост. В то же время украинские рынки падают, значительно опережая в своем негативе зарубежные площадки.

Так, по словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, противоречивый внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов в среду, 6 апреля, стал причиной стартового падения индекса Украинской биржи. Несмотря на то, что на зарубежных площадках в первые часы наблюдалась умеренно-позитивная динамика, отечественные трейдеры по большей части были настроены негативно. Неопределенность в вопросах, касающихся монетарной политики центробанков ведущих стран, не позволили игрокам сосредоточиться на покупках. Многие украинские торговцы для перестраховки выходили из длинных позиций, не веря в дальнейший рост рынка после продолжительного подъема минувших месяцев. В этих условиях они более резко отреагировали на слабые новости по промпроизводству в Великобритании и долговые проблемы еврозоны, чем их иностранные коллеги.

Однако, отметил А.Кушнарев, с выходом статданных по ВВП еврозоны, которые совпали как с предварительными оценками, так и с прогнозами аналитиков, индекс Украинской биржи устремился вверх, копируя движение зарубежных индикаторов. Поддержала рынок и сильная макростатистика промышленных заказов в Германии, которая превзошла оценки экспертов практически в 5 раз. В результате, к обеду индексу Украинской биржи удалось приблизиться к отметке закрытия предыдущей сессии и всю вторую половину дня провести на нейтральной территории. Ввиду отсутствия важных внутренних новостей по отдельным компаниям, динамику акций определяли спекулятивные факторы.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 апреля, опустился на 0,20% – до 2809,42 пункта. Индекс ПФТС снизился на 0,15% – до 1094,35 пункта.

Вышеуказанный пример демонстрирует характерный для отечественного рынка тренд последнего времени: даже на неплохом внешнем фоне он падает. При этом, если новости извне имеют негативный характер, украинские индексы показывают более значительный обвал.

Так, в понедельник, 11 апреля, отечественные площадки снизились довольно ощутимо. Индекс ПФТС на этом фоне упал на 1,39% – до 1075,32 пункта. Индекс Украинской биржи опустился на 0,89% – до 2754,99 пункта. В этот день на мировых рынках возобладал пессимизм.

По мнению аналитиков инвестиционной группы «Сократ», причиной негативных настроений в этот день стали взлет цен на нефть до 30-месячного максимума и возгорание на одном из крупнейших месторождений нефти в Ливии. Торги на зарубежных фондовых площадках 11 апреля проходили со смешанной динамикой. В свете отсутствия макроэкономической статистики в фокусе инвесторов было начало сезона корпоративной отчетности. В частности, они находились в ожидании квартального отчета ведущего алюминиевого гиганта Alcoa Inc, который вышел уже после закрытия рынков.

В продолжение темы аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко подчеркнул, что старт сезона корпоративных отчетов оказался скорее разочаровывающим. Финансовые результаты Alcoa в первом квартале 2011 года оказались смешанными. С одной стороны, прибыль составила 0,28 доллара на акцию при ожиданиях на уровне 0,27 доллара. С другой стороны, продажи компании оказались несколько ниже ожиданий участников рынка, а прогноз компании на конец года не претерпел изменений по сравнению с четвертым кварталом 2010 года.

П.Ильшенко добавил, что трейдеры на сырьевых площадках использовали публикацию экономического прогноза МВФ для фиксирования прибыли. Прогноз роста мировой экономики в 2011 году не претерпел изменений, однако незначительное понижение прогноза роста экономики США заставило трейдеров сомневаться в стабильности спроса на нефть на текущих ценовых уровнях. Кроме того, во вторник утром, на фоне продолжения снижения фьючерсов на индекс S&P 500, на фондовых площадках в странах Азии доминировали продавцы. Японский Nikkei 225 терял около 2% из-за новых подземных толчков, повышения рейтинга осложнений на АЭС «Фукусима-1» и возможного повышении оценки экономического ущерба. «В то же время утреннее снижение фондовых индексов можно охарактеризовать как широкомасштабное и связанное в большей степени с локальным изменением отношения к риску, а не с событиями в Японии», – считает П.Ильяшенко.

Во вторник, 12 апреля, в результате углубления негатива на мировых биржах, произошел обвал отечественных фондовых рынков. Индекс Украинской биржи рухнул на 3,15% – до 2668,24 пункта. Индекс ПФТС упал на меньшую величину, но все же ощутимо - на 1,81% до 1055,87 пункта.

По словам П.Ильяшенко, котировки украинских акций 12 апреля резко снизились, следуя за ухудшением настроений на мировых площадках. Индекс Украинской биржи потерял 3,15%, в то время как фьючерсный контракт на индекс со сроком истечения в июне продемонстрировал худший результат, по итогам дня потеряв более 4%. «Дефицит внимания к рынку со стороны крупных покупателей, а также повышенная чувствительность настроений украинских трейдеров являются главными причинами опережающего снижения украинского рынка акций по сравнению с динамикой сопоставимых фондовых индексов», - считает аналитик.

По словам П.Ильяшенко, на фоне распродажи акций торговая активность на Украинской бирже во вторник не продемонстрировала признаков повышения, а общий объем торгов в очередной раз не превысил уровень 10-дневной скользящей средней. Все без исключения ликвидные бумаги завершили торги на отрицательной территории.

В среду, 13 апреля, отечественные фондовые биржи несколько неожиданно продемонстрировали серьезный рост. По видимому, это было вызвано желанием «быков» отыграть ощутимые потери вторника. Для осуществления такого желания внешние новости создали благоприятный фон. Индекс Украинской биржи, рухнувший накануне, вырос в среду на 2,57% – до 2736,89 пункта. Индекс ПФТС, снизившийся во вторник менее значительно, поднялся в среду не так заметно - на 0,54% до 1061,54 пункта.

Как подчеркнула аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, рост котировок украинских акций 13 апреля был обусловлен прежде всего улучшением настроений на мировых площадках. На Украинской бирже в среду наблюдался «отскок вверх» после снижения на протяжении шести торговых сессий подряд. Внешний фон к открытию отечественного рынка сформировался умеренно-позитивный. Азиатские биржи завершили день в зеленой зоне, европейские площадки начали сессию на умеренно-позитивной ноте, фьючерсы на американские индексы также торговались с повышением. Панические настроения, обусловленные новостями о распространении радиации с аварийной АЭС «Фукусима-1», постепенно сошли на нет. Инвесторы переключили внимание на стартовавший в понедельник сезон отчетности, и в ожидании сильных финансовых показателей банка JPMorgan наращивали позиции в бумагах. При этом рост индексов на европейских биржах продолжился даже вопреки публикации разочаровывающей макростатистики. Промпроизводство в еврозоне в феврале увеличилось на 0,4% при ожидаемом росте на 0,8%.

По мнению Я.Лаврик, позитивная динамика на мировых площадках стала сигналом к покупкам на отечественном рынке. В результате торги на Украинской бирже в среду открылись ростом котировок практически всех ликвидных бумаг. В течение дня индекс Украинской биржи продолжил восходящее движение. Уверенности игрокам придавал рост европейских фондовых индикаторов, а также опубликованный после обеда отчет JPMorgan. Прибыль банка в первом квартале 2011 года возросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 1,28 доллара на акцию при прогнозе показателя на уровне 1,15 доллара. Отчетность JPMorgan смогла нивелировать негатив, обусловленный публикацией накануне финрезультатов компании Alcoa, выручка которой заметно разочаровала инвесторов.

Однако, несмотря на такой позитивный результат торгов в среду, о развороте тренда украинского рынка говорить рано, так как и мировые биржи еще не могут похвастаться постоянством. Тем более, что поводов для пессимизма сейчас предостаточно. В частности, стихия в Японии и авария на «Фукусиме», по-видимому, еще долго будут будоражить инвесторов. Политическая ситуация в Ливии, с вытекающими отсюда «нефтяными» проблемами, также очень напряженная. Помимо этого, и сезон отчетности пока не дал повода слишком радоваться…

Так, по информации Я.Лаврик, несмотря на значительный рост, уже в конце сессии в среду на Украинской бирже усилились продажи. Игроки предпочли частично зафиксировать прибыль, ведь ситуация на мировых рынках по-прежнему остается неопределенной.

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко считает, что не стоит рассчитывать на серьезные покупки на украинском рынке акций до появления четких сигналов на продолжение роста мировых площадок. Отечественный рынок акций ориентируется на внешние факторы. При этом российский ММВБ последние две недели непрерывно растет, обновляя исторические максимумы. Соответственно, дальнейший рост на российском рынке без какой-либо коррекции уже настораживает. Тем более, что американские фондовые индикаторы за последние две недели роста так и не сумели обновить годовые максимумы и закрепиться выше отметки 1340 пунктов по S&P 500.

Как видим, ситуация на фондовых рынках в настоящее время непростая. В краткосрочной перспективе можно ожидать как коррекции, так и взлета котировок акций. И решающим фактором в ближайшем будущем станет корпоративная отчетность.

Игорь Галычак (УНИАН)