Внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился негативный - эксперт

Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился негативный.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, американский рынок акций в среду, 13 апреля, прервал серию торговых сессий с отрицательным результатом, в ходе которых индекс S&P 500 потерял почти 2% за 3 дня. Рост акций от уровня 50-дневной средней для индекса S&P 500 вчера поддерживался положительной динамикой фондовых индексов в странах Азии и в Европе, а также реакцией рынка на публикацию финансовых результатов банка JP Morgan Chase. Однако сопротивление на уровне 1320 пунктов оказалось непосильным препятствием на пути покупателей, и к концу дня индексы S&P 500 и DJIA закрылись лишь номинальным ростом, на 0,02% и 0,06% соответственно.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, рекордный размер квартальной прибыли JP Morgan Chase на проверку оказался недостаточным стимулом для роста акций банка. По итогам торговой сессии в среду котировки акций JP Morgan снизились на 0,8%, а бумаги банков стали аутсайдером среди других секторов индекса S&P 500, потеряв более 1,3% по состоянию на конец дня. Среди корпоративных событий в центре внимания находится предстоящая публикация квартальных результатов компаниями Google (сегодня, 14 апреля, после закрытия торговых площадок в США), а также Bank of America в пятницу, 15 апреля.

По мнению аналитика, «после неудачного для покупателей завершения торгов в США трейдеры на азиатских площадках подхватили эстафету возрождающегося пессимизма. Таким образом, на торговых площадках стран Азии баланс сил снова смещается в сторону продавцов». В то же время, накануне сегодняшнего начала торгов в Европе фьючерсы на индекс S&P 500 не демонстрируют однозначного направления движения, балансируя на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Фьючерсы на основные европейские фондовые индексы соответственно указывают на открытие торговых площадок на отрицательной территории.