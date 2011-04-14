Восстановлению украинского фондового рынка способствовал внешний позитив - эксперты

Восстановлению украинского фондового рынка вчера способствовал внешний позитив.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, европейские биржи в среду, 13 апреля, росли на хорошей макростатистике, в то время как фьючерсы на американские индексы уверенно торговались в зеленой зоне на ожиданиях квартальных данных от JP Morgan. Финансовые результаты банка за первый квартал превзошли ожидания, дав тем самым зеленый свет для «быков». Нефть также восстановилась в цене, оказывая поддержку сырьевому сектору. При этом в Японии ситуация стабильно плохая, Ливия также вне фокуса рынка.

По информации аналитиков, сегодня в США будут опубликованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю и индекс цен производителей за март. Сегодня также выйдет финансовый отчет Google за первый квартал 2011 года.

Аналитики отмечают, что отечественные фондовые рынки закрылись ростом. Все голубые фишки Украинской биржи смогли отыграть недавнее снижение. После возобновления торгов по Стахановскому ВСЗ акции эмитента смогли прибавить в цене 6,5%. Наибольший рост был зафиксирован по акциям Авдеевского КХЗ (+6,65%), «Азовстали» (+3,99%) и «Стирола» (+3,17%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 апреля, повысился на 0,54% – до 1 061,54 пункта. Общий объем торгов составил 406 млн. 928 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,57% – до 2736,89 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 316 тыс. грн., из них на срочном рынке – 118 млн. 979 тыс. грн.