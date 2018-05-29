Роберт Бонд: Центральный депозитарий должен быть создан на основе ВДЦБ

В последние дни в Украине активизировались дискуссии вокруг создания Центрального депозитария. На прошлой неделе два ключевых участника этого процесса заявили о своих позициях, но высказанные ими мнения по многим вопросам противоречат друг другу. Пытаясь разобраться в событиях и версиях создания Центрального депозитария в Украине, УНИАН обратился к руководителю Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (ФИНРЕП)Роберту Д. Бонду.

- Господин Бонд поддерживает ли USAID создание в Украине Центрального депозитария? В чем состоит Ваша позиция?

Как известно, USAID и Всемирный банк уже давно поддерживают идею создания центрального депозитария (далее - ЦД) ценных бумаг в Украине. Их позиция состоит в том, что большинство капитала центрального депозитария ценных бумаг должно находиться в частной собственности, а сам он должен осуществлять деятельность в соответствии с лучшей международной практикой. Всего несколько депозитариев находятся в полной собственности государства. И это скорее исключение, нежели правило.

- USAID много лет оказывал поддержку предшественнику ВДЦБ - депозитарию МФС, - настаивая, что именно на базе этого депозитария наиболее целесообразно создавать ЦД. Не изменилась ли позиция USAID в этом вопросе на данный момент?

Я так не думаю. С технической точки зрения, создание ЦД на основе ВДЦБ при сохранении большей части его капитала в частной собственности, что соответствует лучшей мировой практике, является, безусловно, самой лучшей, эффективной и наименее затратною моделью.

- Хотела бы уточнить, Вы говорите о создании ЦД на базе ВДЦБ или слиянии НДУ и ВДЦБ?

Я не участвовал в дискуссии о слиянии ВДЦБ и НДУ и не знаю подробностей переговоров. Но традиционно при слиянии более крупная компания, которая имеет большую долю рынка, поглощает другую, более мелкую. А так как ВДЦБ занимает на рынке долю от 86 до 90%, то логично будет выбрать ВДЦБ для создания на его базе ЦД. Кроме того, доля государства в капитале ВДЦБ уже составляет 30%. Я не понимаю, почему Госкомиссия по ценным бумагам настаивает на НДУ в качестве ЦД.

- Если предположить, что Госкомиссия и Кабмин примут вариант создания ЦД на базе ВДЦБ, но потребуют увеличения влияния государства на его деятельность через увеличение госдоли в капитале? До какого оптимального размера можно увеличить долю государства? Что рекомендует мировая практика?

Только в трех странах Европы – в Болгарии, на Мальте и Кипре – депозитарий либо полностью, либо большей частью принадлежит государству. В их число входила и Польша, но в конце прошлого года Польша объявила о намерении приватизировать фондовую биржу и депозитарий. Я не думаю, что Украина должна ориентироваться на опыт этих трех стран. Есть более прогрессивный опыт. Большинство развитых стран – США, Южная Корея, Бразилия, Мексика, большинство стран-членов ЕС – имеют депозитарий, большая доля в котором принадлежит частным компаниям. Даже в России сегодня работают два депозитария, большая часть акций которых находится в частных руках.

- Сторонники создания ЦД на базе НДУ апеллируют именно к опыту нескольких европейских стран, где государство владеет депозитарием. Как Вы считаете, насколько Украине стоит ориентироваться на этот опыт?

Если при выборе депозитария, который станет базой для слияний, учитывать технические параметры, долю рынка, лучшую международную практику либо, наконец, мнения участников украинского рынка, то ответ очевиден - это ВДЦБ.

Справка USAID/ФИНРЕП.

Международная практика в 27 странах-членах ЕС: 1. 15 стран ЕС имеют единый центральный депозитарий корпоративных и государственных ценных бумаг: Австрия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Швеция, Великобритания. Структура собственности центрального депозитария в этих странах имеет такой вид: - 100% капитала депозитария принадлежит частному сектору - в 11 странах Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германии, Италия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Великобритания. - менее 50% капитала депозитария принадлежит частному сектору (Центробанк является мажоритарным собственником) - в 2 странах Литва, Венгрия. - 100% капитала депозитария находятся в государственной собственности - в 2 странах Кипр и Мальта. 2. 10 стран ЕС имеют единый центральный депозитарий корпоративных ценных бумаг и один депозитарий в структуре центрального банка для обслуживания сделок с государственными ценными бумагами: Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия, Латвия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. Структура собственности центрального депозитария корпоративных ценных бумаг в этих странах имеет такой вид: - 100% капитала депозитария принадлежит частному сектору - в 8 странах Бельгия, Греция, Ирландия, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. - менее 50% капитала депозитария принадлежит частному сектору - 2 страны Болгария, Польша*. * В октябре 2010 года Польша объявила о намерении приватизировать фондовую биржу и депозитарий. 3. В Чешской Республике существуют три депозитария (два депозитария корпоративных ценных бумаг и один депозитарий центрального банка для государственных ценных бумаг). Но обеими депозитариями корпоративных ценных бумаг владеют представители частного сектора. 4. В Испании существуют четыре депозитария (для корпоративных и государственных ценных бумаг). Во всех четырех депозитариях контроль принадлежит частному сектору (доля центрального банка составляет только 5%).

- В чем должна заключаться роль государства на рынке депозитарных услуг?

Я бы тут сослался на Меморандум, который Украина подписала с МВФ. Он очень четко определяет, какая должна быть роль государства при создании депозитария. Так, пункт 26 Меморандума говорит: «Участие государства предусматривает создание эффективной, четкой законодательно-нормативной базы и сведение к минимуму использования финансирования за счет государственных средств».

- Хотелось бы прояснить два момента, которые прозвучали на недавней пресс-конференции главы ГКЦБФР Дмитрия Тевелева. В частности, он заявил, что Национальный депозитарий Украины более готов к выполнению учетной функции, нежели ВДЦБ. Согласны ли Вы с данным утверждением?

Во-первых, я сразу отмечу, что очень уважаю господина Тевелева как специалиста. Он является активным сторонником нашего Проекта по введению электронной системы раскрытия информации ЭСКРИН для публичных компаний в Украине. Но я не понимаю, на чем основывается его мнение в вопросе депозитария. В 2006 году и повторно в 2010 году мы проводили экспертную оценку депозитариев в Украине, а именно возможности ВДЦБ осуществлять его функции. И наш вывод состоял в том, что МФС-ВДЦБ соответствует всем международным стандартам, предъявляемым к депозитариям. Я готов сделать достоянием общественности наш отчет по этому вопросу. И я хотел бы посмотреть на те документы, которые обосновывают позицию господина Тевелева.

- Можно вкратце рассказать, в чем состояла эта оценка?

Рассматривалось соответствие ВДЦБ требованиям Группы тридцати (G-30), Международной организации комиссий по ценным бумагам, других международных организаций, лучшей мировой практике. Второе исследование было проведено с целью определить, готов ли ВДЦБ к установлению корреспондентских отношений с депозитариями других стран. И ответ был положительный. Были предприняты попытки установить корреспондентские отношения между ВДЦБ и депозитарием, принадлежащим Варшавской фондовой бирже, между ВДЦБ И DTC в США. И единственное, что помешало реализации этих планов, – это было изменение в законодательной базе Украины, которое формально назначило НДУ единственным официальным депозитарием для установления корреспондентских отношений.

- Второй тезис, высказанный главой ГКЦБФР, касался возможности разделить функции депозитария: за одним учреждением (НДУ) закрепить учетную функцию, а за другим (ВДЦБ) - расчетно-клиринговую. Соответствует ли подобное разделение мировой практике?

К сожалению, это не соответствует мировой практике. На Западе за последние 5-7 лет усиливается тенденция к консолидации инфраструктуры рынков ценных бумаг, поскольку это более экономически эффективно. Учитывая возможность экономии на масштабе при значительном объеме транзакций с ценными бумагами, это позволит консолидировать функции бэк-офиса. Также консолидация депозитарной, клиринговой и расчетной функций способствует минимизации риска. Гораздо легче управлять рисками, если эти функции консолидированы. Эта тенденция существует и в США, и европейских странах. Конкуренция на рынке должна идти между фронт-офисами, а не между бек-офисами различных организаций.

- Какие риски могут возникнуть при разделении этих функций?

Добавится еще одно звено в цепочке передачи права собственности на ценные бумаги.

- Операторы украинского рынка заявляют, что их мнения никто не спрашивал при выборе модели создания центрального депозитария. А насколько принято прислушиваться к мнению операторов рынка при проведении масштабных реформ, таких как создание центрального депозитария?

Действия правительства в данном случае, - когда была создана рабочая группа, состоящая преимущественно из государственных чиновников, народных депутатов, а также одного эксперта, - свидетельствует об отсутствии в Украине диалога между государством и частным сектором. Конечно же, государство должно было вынести этот вопрос на публичную дискуссию.

- Каковы могут быть дальнейшие действия USAID? Ведь Ваша организация также как и Всемирный банк и МВФ выступали за создание центрального депозитария на основе ВДЦБ?

Я не могу говорить от имени международных финансовых организаций, но это нехорошее решение правительства. Думаю, это решение было принято не по техническим соображениям. Что наиболее беспокоит меня в этом процессе – это отсутствие прозрачности. Я думаю, что международные организации совместно укажут правительству Украины, что это решение было ошибочным и попытаются убедить правительство действовать на основе ключевых принципов: большинство капитала в частной собственности, минимум затрат для государства, работа в соответствии с лучшей мировой практикой.

- Вы упоминали, что в меморандуме между Украиной и МВФ зафиксировано, что центральный депозитарий должен полностью отвечать международным стандартам и практике, а участие государства предусматривать лишь создание эффективной нормативно-правовой базы. В связи с этим, попытка создать центральный депозитарий на базе НДУ, противоречит Меморандуму? Может ли это осложнить сотрудничество Украины с МВФ?

Опять-таки я не могу говорить от лица МВФ. Но предпосылка Вашего вопроса правильная. Действия правительства Украины в данном вопросе противоречат тому, что зафиксировано в Меморандуме. Формулировка, в которой зафиксировано слияние двух существующих депозитариев, могла относиться только к НДУ и ВДЦБ. Но никак не к депозитарной деятельности Национального банка Украины, как это сегодня трактуют в правительстве. В Меморандуме также говорится о минимизации использования государственных средств.

Что касается того, осложнит ли это сотрудничество Украины и МВФ, то с моей точки зрения как стороннего наблюдателя, взаимоотношения между Украиной и МВФ становятся более отдалёнными. Существующие точки разногласий касаются многих вопросов - пенсионной реформы, увеличения цен на природный газ, сокращения субсидий в экономике и других макроэкономических показателей. Относительно вопроса по депозитарию, я не понимаю, почему правительство Украины хочет действовать вопреки международным тенденциям и лучшей практике по такому вопросу как депозитарий. Тем более, что результат создания ЦД на базе ВДЦБ был бы на благо украинского рынка и страны в целом.

Много лет я говорю, что если Украина хочет стать участником глобальных рынков, то она должна принять идею участия в международной денежной культуре. Под денежной культурой я имею в виду международные правила, стандарты и практику, которые касаются всех. В данном случае нет никаких сомнений в том, что говорит практика, и как правительству Украины нужно действовать.

Ольга Антоненко

* Мнения, высказанные в этой статье, необязательно отражают позицию USAID или Правительства США. Справка УНИАН. Проект USAID «Развитие финансового сектора» направлен на оказание помощи Украине в вопросах восстановления после экономического и финансового кризиса, а также создания рациональной, прозрачной и надежной финансовой системы.

В рамках Проекта предоставляется техническая помощь законодательным и регулирующим органам в мероприятиях по рекапитализации банков и обеспечению процесса их реабилитации, поддержка финансового сектора в вопросах внедрения надзора на основе анализа рисков и регулировании негосударственной пенсионной системы, в развитии внутреннего рынка ценных бумаг как долгосрочного источника капитала, а также в обеспечении поддержки уязвимых групп населения в сфере реструктуризации долговых обязательств и повышения уровня финансовой грамотности.

Цель Проекта – развитие сильного финансового сектора, который будет регулироваться политически и финансово независимыми органами, будет работать на основе самых высоких международных стандартов и иметь доверие со стороны граждан Украины. Проект USAID «Развитие финансового сектора» координирует свою деятельность с другими международными донорами.