Украина и Гонконг договорились о выходе украинских компаний на Гонконгскую биржу

Украина и Гонконг договорились о выходе украинских компаний на IPO на Гонконгскую биржу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с главой правительства Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

Напомним, что глава украинского правительства находится с официальным визитом в КНР.

***Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange) — фондовая биржа в Гонконге. Основной индекс: S&P/HKEx LargeCap.