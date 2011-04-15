Украинские акции упали вслед за снижением аппетита мировых инвесторов к риску - эксперт

Украинские акции в четверг, 14 апреля, продолжили падение вслед за снижением аппетита мировых инвесторов к риску.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в первой половине четверга индекс Украинской биржи торговался на положительной территории благодаря росту акций «Азовсталь». Бумаги компании прибавили более чем на 6% вследствие спекуляций на тему возможного распределения прибыли в виде дивидендов. Однако подавляющее большинство ликвидных акций находилось под давлением на протяжении всей торговой сессии, что стало причиной закрытия индекса Украинской биржи у нулевой отметки по итогам дня. Среди бумаг, которые входят в состав индекса, наиболее сильное снижение показал Стахановский ВСЗ, котировки которого упали на 3,2%.

Как отметил Павел ИЛЬЯШЕНКО, рост акций «Укрнафты» на 0,1% также оказал определенную поддержку индексу Украинской биржи в силу высокого веса данной бумаги в индексной корзине (14%). «Торговая активность не претерпела существенных изменений по отношению к результатам предыдущей торговой сессии, что следует расценивать в качестве индикатора сохранения высокого уровня неопределенности в действиях участников рынка. При этом отсутствие явного тренда по улучшению показателей ликвидности говорит о все еще низкой активности институциональных инвесторов», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 апреля, снизился на 0,06% – до 1060,85 пункта. Общий объем торгов составил 479 млн. 948 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,01% – до 2737,03 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 803 тыс. грн., из них на срочном рынке – 143 млн. 682 тыс. грн.