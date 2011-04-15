Фондовые рынки сейчас несколько игнорируют экономические данные из США - эксперт

Участники фондового рынка в настоящее время обращают большое внимание на публикацию финансовых результатов компаний и в некоторой степени игнорируют экономические данные из США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «в четверг даже после закрытия торговых площадок США публикация финансовых результатов продолжила разочаровывать участников рынка». Так, прибыль компании Google оказалась хуже ожиданий, после чего акции компании снизились на 5,5% в ходе постбиржевых торгов. Динамика продаж Google понравилась инвесторам, однако рост затрат на расширение штата сотрудников оказал негативное влияние на динамику рентабельности прибыли.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня в 14:00 по киевскому времени финансовые результаты за первый квартал 2011 года представит один из крупнейших представителей финансового сектора - Bank of America. После этого динамика рынков акций окажется под умеренным влиянием экономических релизов: показателя динамики потребительских цен в США, а также динамики производственной активности в промышленном секторе.

Как сообщил аналитик, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 14 апреля, завершили торговую сессию символическим ростом на 0,01% и 0,12% соответственно, отыграв потери первой половины дня. Покупатели предпочитали акции потребительского и сырьевого секторов, а также акции компаний здравоохранения. При этом динамика акций ключевых на данный момент секторов - финансового и технологического - была отрицательной.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, торговая сессия пятницы в странах Азии началась на минорной ноте вслед за снижением аппетита к риску, однако продажи на рынках акций усилились после публикации экономических данных из Китая. Динамика роста потребительских цен в Поднебесной ускорилась в очередной раз, следуя за ВВП и розничными продажами, рост которых также превысил рыночные ожидания. «Усиление инфляционного давления ставит под сомнение веру многих крупных игроков рынка в то, что центральным банкам удалось укротить рост потребительских цен, на основании чего эти игроки повысили ожидания роста рынков акций в странах с развивающейся экономикой», - считает аналитик.

По словам аналитика, к началу сегодняшних торгов на европейских площадках динамика фьючерса на индекс S&P 500 указывает на нисходящее направление движения рынков. В то же время, нейтральная динамика фьючерсов на основные европейские индексы говорит об отсутствии необходимости прибегать к паническим продажам. Буквально перед началом европейской торговой сессии рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Ирландии, но это, как и в недавнем прошлом, не должно оказать влияния на динамику рисковых активов в краткосрочной перспективе. Внешний фон на открытии украинского рынка в пятницу сложился нейтрально-негативный.