Баланс между «быками» и «медведями» сейчас довольно неустойчивый - эксперт

Расстановка сил на мировых фондовых площадках и отечественном рынке акций сейчас зыбкая, баланс между «быками» и «медведями» довольно неустойчивый и может быть нарушен любой негативной информацией.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что «сезон отчетности в США стартовал. Однако, судя по реакции участников торгов на в целом неплохие финансовые результаты компании Alcoa и банка JPMorgan Chase, не стоит связывать сезон текущей корпоративной отчетности с радужными надеждами относительно продолжения позитивной динамики на рынках, тем более накануне заседания ФРС США. Заседание состоится 26-27 апреля, и здесь можно ожидать совершенно непредвиденных решений со стороны регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики».

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня, 15 апреля, отечественный рынок акций открылся ростом индекса UX, и по состоянию на 12:00 рост составил 0,63%. При этом объем торгов акциями на рынке заявок небольшой - всего 43 млн. грн.

По словам аналитика, участники торгов не торопятся с открытием как длинных, так и коротких позиций ввиду неопределенности на мировых фондовых площадках. Так, американские индексы снижаются пятый день подряд. S&P 500 и DJ Industrial за этот промежуток времени потеряли в среднем 1,6%, а отечественный UX вслед за ними снизился на 0,88%. «Пока что это снижение вписывается в рамки технической коррекции. Но если американские индексы пересекут 50-дневную скользящую среднюю (для S&P 500 этому уровню соответствует значение 1307 пунктов) и уйдут ниже 1300 пунктов, индекс UX, конечно же, последует следом вниз», - считает Е.ЕВДОЧЕНКО.