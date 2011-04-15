На мировых фондовых рынках в четверг преобладал негативный настрой - эксперты

На мировых фондовых рынках в четверг, 14 апреля, преобладал негативный настрой, в частности, из-за вышедшей в США макроэкономической статистики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Так, отмечают аналитики, число первичных заявок на пособие по безработице значительно превысило ожидания аналитиков и составило 412 тыс., против прогнозируемых 380 тыс. Учитывая текущие уровни, на которых торгуются американские индексы, существует вероятность дальнейшего снижения при пробитии вниз уровня 1300 по SP500. Сегодня ожидается большой блок статистики по Китаю и индекс потребительских цен Еврозоны за март. В США будет опубликован индекс потребительских цен, данные по промышленному производству и индекс потребительского доверия. Кроме того, сегодня отчитаются Bank of America и Nestle.

По словам аналитиков, украинские рынки в четверг закрылись вблизи уровней открытия. Практически все акции индекса Украинской биржи были под давлением. Единственным драйвером роста стали акции «Азовстали», которые значительно прибавили в цене благодаря информации о возможной выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за предыдущие годы. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем собрании, которое планируется провести 22 апреля. Cреди предприятий индексной корзины наибольшее снижение показали акции Стахановского вагоностроительного завода (-3,21%), «Укрсоцбанка» (-1,99%) и «Мотор Сичи» (-0,91%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 апреля, снизился на 0,06% – до 1060,85 пункта. Общий объем торгов составил 479 млн. 948 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,01% – до 2737,03 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 803 тыс. грн., из них на срочном рынке – 143 млн. 682 тыс. грн.