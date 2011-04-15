Акции «Азовстали» удержали индекс Украинской биржи на позитивной территории - эксперт

Значения фондовых украинских индексов в четверг, 14 апреля, практически не изменились.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По его словам, на Украинской бирже в четверг наблюдалась волатильность. Общий объем торгов был невысоким. Впечатляющий рост акций «Азовстали» помог индексу удержаться на позитивной территории – бумага взлетела на 6,83% на слухах о возможной выплате дивидендов. Среди остальных акций горно-металлургического комплекса Ясиновский КХЗ потерял 0,74%, Енакиевский метзавод (-0,13%) и Авдеевский КХЗ (-0,14%) снизились, Алчевский меткомбинат в цене не изменился. Котировки Стахановского ВСЗ существенно снизились.

Аналитик отметил, что акции банков на Украинской бирже в четверг также распродавались. «Мотор Сич» и «Стирол» закрылись падением. Акции генкомпаний и «Укртелекома» незначительно снизились. «Укрнафте» удалось завершить день на позитивной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 апреля, снизился на 0,06% – до 1060,85 пункта. Общий объем торгов составил 479 млн. 948 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,01% – до 2737,03 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 803 тыс. грн., из них на срочном рынке – 143 млн. 682 тыс. грн.