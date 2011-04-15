Акции Cadogan Petroleum вчера восстанавливались после падения - эксперт

Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже вчера восстанавливался после падения предыдущей сессии.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По информации аналитика, акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже в четверг зафиксировали впечатляющий рост на 4,08%. Бумаги Regal Petroleum (-2,28%) и JKX Oil & Gas (-1,9%) продолжили падать. Ferrexpo (+0,75%) торговался в плюсе. Акции «Мироновского хлебопродукта» (-2,7%) упали в цене.

Как отмечает А.ЛОЗОВОЙ, на Варшавской фондовой бирже в четверг «Астарта» прибавила 2,39%. Milkiland (+0,24%) продолжил рост. «Агротон» (-1,53%) существенно снизился. «Кернел» (-0,69%) немного просел.