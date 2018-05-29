Приватизация энергетики – новых лиц не ждите?

На этой неделе планы правительства по проведению одной из самых больших приватизационных продаж 2011 года оформились, так сказать, докуменально. Речь идет, конечно же, о распоряжении правительства от 11 апреля, которым был утвержден перечень госпакетов акций энергокомпаний для продажи в текущем году. Особую новизну придает то, что на продажу будет выставлена генерация - две генерирующие компании «Западэнерго» и «Днепроэнерго» (25% и 45,1%) соответственно. Кроме того, планируется реализовать от 21% до 50% акций в «Киевэнерго» и восьми облэнерго.

Следует отметить, что подобные планы правительства не стали уж слишком большим сюрпризом, о них в свое время говорил глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко. В частности, глава Фонда ранее уже заявлял, что из двух планируемых к продаже генерирующих компаний, первой скоре всего выставят на продажу, вероятно «Западэнерго». Рябченко также отметил, что первые приватизационные конкурсы по продаже как генерирующих компаний, так и облэнерго, скорее всего будут проведены летом этого года. И хотя председатель Фонда достаточно оптимистичен в своих оценках относительно успешности данной приватизации, после последних приватизационных «успехов» Фонда подобному оптимизму начинаешь все меньше верить.

По крайней мере, задумываешься о том, для кого именно более успешными станут эти продажи - для государства или же для потенциальных покупателей.

Сегодня у наиболее лакомых кусков энергетического пирога, таких как планируемые к продаже генерирующие компании, уже частично есть свой частный собственник. Речь идет об энергетической группе ДТЭК, которой уже принадлежит 48% акций «Днепроэнерго» и по меньшей мере 25% «Западэнерго». По мнению экспертов, намерение правительства оставить в государственной собственности 25% пакетов акций генкомпаний после их приватизации сыграет на руку этой энергетической группе – она сможет получить контроль над компаниями без наличия серьезных конкурентов. «Поскольку правительство останется владельцем 25% акций в энергогенерирующих компаниях, никто, кроме ДТЭК, не сможет стать владельцем контрольного пакета акций в результате предстоящих тендеров в тех компаниях, которые находятся в орбите их интересов», - считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей Беспятов. В этой связи следует отметить, что ДТЭК также принадлежит 40% акций «Киевэнерго» и 31% «Донецкоблэнерго» (31%). Эти две компании также включены в приватизационный перечень на этот год. По мнению Беспятова, подобное развитие ситуации, очевидно, негативно скажется на сумме доходов от приватизации. По его оценке, цена продажи предприятий не превысит их текущую рыночную цену даже с учетом премии за контроль. В этом случае правительство может рассчитывать получить 770 млн. дол. в случае продажи пакетов акций всех 11 компаний.

В целом данная сумма примерно совпадает с оценкой капитализации выставленных на продажу энергетических активов. По оценке аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Егора Самусенко, общая капитализация планируемых правительством к приватизации в этом году государственных пакетов энергокомпаний составляет 5,8 млрд. грн. По его оценке, из общей суммы текущая капитализация акций генерирующих компаний составляет 3,8 млрд. грн. Аналитик инвестиционной группы «Сократ» Иван Панин считает, что поступления от продажи 25% акций «Днепроэнерго» могут составить 205-225 млн. дол., еще 275-295 млн. дол. можно будет получить от продажи 45,1% акций «Западэнерго». В сумме это должно принести государству порядка 480-520 млн. дол.

В то время, как вопрос со стоимостью активов генерирующих компанией более менее ясен, ситуация с оценкой активов приватизируемых облэнерго дальше остается туманной. Так, по словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, в случае с распределяющими компаниями очень сложно определить их стоимость исходя из рыночной, поскольку «их акции неликвидные, что выражается в большой разнице между ценой покупки и ценой продажи. Например, «Винницаоблэнерго» торгуется в диапазоне – цена покупки 76 грн., а цена продажи 130 грн.

Очевидно, что подобные неясности вокруг оценки стоимости облэнерго абсолютно не способствуют более результативному проведению конкурсов, которые и так, судя по всему, не будут отличаться каким-то особым оживлением. Большинство из облэнерго уже имеют частных украинских акционеров, поэтому речь может идти, как отметил один из экспертов, «только об уже существующих собственниках, или тех, которые могут их там подвинуть». К тому же, регулятором на рынке электроэнергетики продолжает оставаться государство, с которым у отечественного крупного капитала намного больший опыт сотрудничества. Исходя из этих факторов, по мнению экспертов, скорее всего, не следует ожидать прихода каких-то иностранных инвесторов, скорее всего, круг интересантов ограничится давно известными в украинской энергетики фигурами. К тому же, не следует забывать основное правило украинской приватизации – если объявляется о приватизации какого-то более менее ликвидного предприятия, это означает, что вопрос о его покупателе уже решен.

Андрей Гарасим (УНИАН)