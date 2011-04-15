Украинские акции за неделю снизились в среднем на 0,4% - эксперт

Украинские акции в течение этой недели снизились в среднем на 0,4%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, добавил он, индекс Украинской биржи в пятницу, 15 апреля, прибавил 1,15%, закончив неделю на положительной ноте. Торговая активность возросла по сравнению с предыдущим днем на фоне восстановления 10-дневной скользящей средней в течение уже третьей торговой сессии подряд.

По информации аналитика, после спекуляций на тему возможного решения о выплате дивидендов по «Азовстали» внимание игроков сместилось на акции Авдеевского КХЗ, которые по итогам дня выросли более чем на 7%. Аргументом участников рынка снова стал вопрос возможной выплаты дивидендов.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, акции «Центрэнерго», Авдеевского КХЗ и «Укртелекома» в пятницу выросли на 1,8%, 7,3% и 2,9% соответственно. Это в совокупности обеспечило около 75% вклада в рост индекса Украинрской биржи по итогам дня. Со другой стороны, наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Крюковского ВСЗ, котировки которых понизились на 1,9%.