Авдеевский КХЗ и «Укртелеком» сыграли основную роль в росте Украинской биржи - эксперт

Впечатляющие результаты Авдеевского КХЗ (+7,29%) и «Укртелекома» (+2,88%) в пятницу, 15 апреля, сыграли основную роль в росте индекса Украинской биржи.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Как отметил аналитик, отечественные фондовые рынки в пятницу закрылись уверенным ростом. Индекс Украинской биржи прибавил 1,15% на высоком объеме торгов 248 млн. грн. Котировки «Центрэнерго» (+1,83%), «Донбассэнерго» (+1,07%), Алчевского меткомбината (+1,68%) и Ясиновского КХЗ (+1,43%) выросли. «Мотор Сич» (+0,73%), Стахановский ВСЗ (+0,99%) и «Стирол» (+0,9%) немного выросли.

По словам А.ЛОЗОВОГО, «Укрсоцбанк» (+0,41%) и «Райффайзен банк Аваль» (+0,31%) в пятницу вернулись на позитивную территорию. «Укрнафта» (+0,09%) и Енакиевский метзавод (+0,01%) в цене практически не изменились. Акции «Азовстали» (-0,51%) немного снизились в цене. Бумаги «Захидэнерго» (-0,32%) также закрылись в минусе.