Фондовые биржи Европы и США в пятницу закрылись ростом ведущих индексов - эксперты

Фондовые биржи Европы и США в пятницу, 15 апреля, закрылись преимущественно ростом ведущих индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, несмотря на слабые квартальные отчеты Google и Bank of America, настроения инвесторов в пятницу улучшились после выхода статистики по промышленному производству и потребительскому доверию в США, которая оказалась лучше прогнозов. Инвесторов также порадовали квартальные результаты от Nestle.

Тем не менее, отмечают аналитики, некоторый негатив в пятницу внесли данные об ускорении инфляции в Китае, США и Еврозоне в марте, а также новости о понижении агентством Moody’s рейтинга гособлигаций Ирландии на две ступени.

По мнению аналитиков, текущая неделя будет менее интересной с точки зрения макроэкономической статистики, чем прошедшая. Кроме того, в период корпоративной отчетности статистика, как правило, отходит на второй план. На этой неделе свои отчеты опубликуют Goldman Sachs, IBM, Intel, Yahoo, General Electric и Du Pont.