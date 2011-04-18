Американские инвесторы отчасти игнорировали слабые результаты квартальных отчетов - эксперт

Американские инвесторы отчасти игнорировали слабые результаты начала сезона квартальных отчетов, что отразилось в снижении индекса S&P 500 лишь на 0,6% по итогам прошлой недели.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, поддержку фондовому рынку США в пятницу, 15 апреля, оказали экономические данные (показатели промышленного производства и потребительских ожиданий оказались лучше прогнозов) и надежды трейдеров на то, что сезон корпоративных отчетов скоро все-таки перестанет разочаровывать. По итогам прошедшей недели индексу S&P 500 удалось отстоять поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. «Это говорит о том, что покупатели полны решимости нарастить позиции в рисковых активах при условии благоприятного новостного фона», - считает аналитик.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые индексы США завершили торговую сессию пятницы ростом. Индексы S&P 500 и DJIA повысились на 0,4% и 0,5% соответственно. При этом даже индексу высокотехнологических компаний NASDAQ удалось закрыться на положительной территории, несмотря на падение акций Google более чем на 8%. Причиной снижения котировок Google стали неудовлетворительные финансовые результаты компании в первом квартале 2011 года. В пятницу также наблюдалось снижение акций Bank of America на 2,4% после того, как прибыль банка разочаровала участников рынка.

Аналитик полагает, что в течение минувших выходных главным событием для финансовых рынков стала не встреча министров финансов и председателей центробанков стран Большой двадцатки, а повышение нормы резервирования Народным банком Китая с 20% до 20,5% (изменения вступят в силу с 21 апреля). Данное решение помешало китайскому индексу SSE Composite присоединиться к положительной динамике рынков акций в странах Азии сегодня утром и может оказать давление на стоимость промышленных металлов.

В то же время, по словам П.ИЛЬЯШЕНКО, рост на азиатских площадках к открытию сегодняшних торгов в Европе не превысил 0,5%, демонстрируя потеряю импульса. «Таким образом, даже при условии стабилизации фондовых индексов региона на положительной территории, открытие торговой недели на мировых площадках не принесло дополнительного оптимизма», - отметил он.

По информации аналитика, фьючерсы на индекс S&P 500 в понедельник снижаются в пределах 0,2-0,3%, несмотря на возобновление снижения котировок нефти, прерванного тремя днями технического роста. Негативный новостной фон на открытии европейских торговых площадок задают слабые квартальные результаты компании Philips, а также в целом ожидаемое снижение агентством Moody’s рейтинга ирландских банков. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно негативный.