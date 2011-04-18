Эксперт: акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже снова выросли

Акции Cadogan Petroleum (+1,96%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу снова выросли.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

При этом, отмечает аналитик, бумаги Regal Petroleum (-2,08%) и JKX Oil & Gas (-0,45%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу снизились. Акции «Мироновского хлебопродукта» (+1,39%) пользовались спросом со стороны инвесторов. Котировки Ferrexpo упали на 0,36%.

По информации А.ЛОЗОВОГО, на Варшавской фондовой бирже в пятницу немного выросли акции «Астарты» (+0,88%). «Агротон» и «Кернел» в цене не изменились. Milkiland (-1,55%) корректировался.