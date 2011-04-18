Эксперт: акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже снова выросли
15:49, 18 апреля 2011Фондовый рынок
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Акции Cadogan Petroleum (+1,96%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу снова выросли.
Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.
При этом, отмечает аналитик, бумаги Regal Petroleum (-2,08%) и JKX Oil & Gas (-0,45%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу снизились. Акции «Мироновского хлебопродукта» (+1,39%) пользовались спросом со стороны инвесторов. Котировки Ferrexpo упали на 0,36%.
По информации А.ЛОЗОВОГО, на Варшавской фондовой бирже в пятницу немного выросли акции «Астарты» (+0,88%). «Агротон» и «Кернел» в цене не изменились. Milkiland (-1,55%) корректировался.
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