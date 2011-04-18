Нацагентство по подготовке и проведению Евро-2012 разместило еврооблигации на 690 млн. долл.

Национальное агентства по подготовке и проведению Евро-2012 разместило второй выпуск еврооблигации на 690 млн. долл. сроком на 7 лет.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба российского "ВТБ Капитал", который выступил в роли соорганизатора.

Ставка купона составила 7,4%, что соответствует минимальной премии к вторичной суверенной кривой Украины. Данная транзакция гарантирована Министерством финансов Украины. Листинг еврооблигаций состоится на Ирландской фондовой бирже.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства инфраструктурных проектов в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.