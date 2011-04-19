Украинские акции упали вслед за активизацией распродаж на зарубежных площадках - эксперт

Украинские акции в понедельник, 18 апреля, упали вслед за активизацией распродаж на зарубежных площадках во второй половине торговой сессии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, отметил он, индекс Украинской биржи испытывал сильное нисходящее давление и в первой половине дня. Так, к 14:00 снижение составляло 1,8%. Торговая активность существенно возросла, и 10-дневная скользящая средняя объема торгов на рынке акций продолжала расти в течение уже четвертой торговой сессии подряд. «В целом же продолжается типичная ситуация поведения украинского фондового рынка, когда более сильные колебания (как снижение, так и рост) стоимости акций являются следствием присущей отечественному рынку более высокой чувствительности к событиям на внешних площадках», - считает аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, с точки зрения динамики отдельных акций единственным исключением на Украинской бирже в понедельник стал «Стирол». Котировки эмитента поднимались на 10% в течение первой половины торговой сессии, но под депрессивным давлением широкого рынка завершили день у нулевой отметки. «Причиной такого поведения акций стали спекуляции на тему возможного резкого снижения стоимости природного газа для компании, который, в свою очередь является главным источником издержек при производстве сельскохозяйственных удобрений», - объяснил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 апреля, снизился на 2,05% – до 1 048,89 пункта. Общий объем торгов составил 317 млн. 573 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,56% – до 2669,86 пункта. Общий объем торгов составил 398 млн. 292 тыс. грн., из них на срочном рынке – 126 млн. 393 тыс. грн.