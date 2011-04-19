Эксперты: украинские фондовые рынки сильно снизились на фоне неблагоприятных новостей из США

Украинские фондовые рынки в понедельник, 18 апреля, закрылись сильным снижением на фоне неблагоприятных новостей из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, большинство предприятий индексной корзины Украинской биржи в понедельник показали снижение более 4%. Лидерами снижения стали Ясиновский КХЗ (-8,39%), Енакиевский метзавод (-6,63%), «Азовсталь» (-6,06%) и Авдеевский КХЗ (6,06%). Лучше рынка выглядели бумаги концерна «Стирол» (+0,58%).

Как отмечают аналитики, фондовые площадки Европы и США закрылись в минусе после того, как агентство S&P изменило прогноз по суверенному рейтингу США на уровне «Ааа» со «стабильного» на «негативный». На фоне этих новостей цены на нефть на мировых рынках значительно снизились. Кроме этого, на настроения инвесторов негативно повлияло решение ЦБ Китая в очередной раз повысить процентную ставку в целях борьбы с инфляцией.

По словам аналитиков, сегодня будут опубликованы индекс потребительского доверия в Японии за март, индекс деловой активности в апреле по Германии и еврозоне. В США выйдут данные по числу начатых строительств домов за март.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 апреля, снизился на 2,05% – до 1 048,89 пункта. Общий объем торгов составил 317 млн. 573 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,56% – до 2669,86 пункта. Общий объем торгов составил 398 млн. 292 тыс. грн., из них на срочном рынке – 126 млн. 393 тыс. грн.