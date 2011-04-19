Фондовые индексы США завершили понедельник ощутимыми потерями - эксперт

Фондовые индексы США завершили торговую сессию понедельника ощутимыми потерями.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс S&P 500 в понедельник, 18 апреля, потерял 1,1%. Бегство инвесторов из рисковых активов, которое наблюдалось и в первой половине дня, ускорилось после того как рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный прогноз по суверенному рейтингу Соединенных Штатов Америки со стабильного на негативный. При этом доллар США и казначейские обязательства пользовались повышенным спросом, отражая доминирование привычной модели поведения рыночных участников в ответ на такие новости - «бегство в качество».

По мнению аналитика, динамика акций финансового сектора также говорит об отсутствии панической реакции на действия Standard & Poor’s. Так, акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500, потеряли только 1,3% стоимости. В то же время, акции финансового сектора в Европе (пораженного проблемами на долговом рынке) за день снизились на 2,5%, существенно превзойдя по снижению остальные компоненты индекса Bloomberg European 500.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, одним из катализаторов распродаж на рынках акций стало ускорение роста доходности долговых обязательств европейской периферии. Так, доходность 2-летних обязательств Греции и Португалии практически достигла 20% и 10% соответственно. В свою очередь, правительству Испании все сложнее дистанцировать себя от проблем Греции, Ирландии и Португалии, что отражается в росте доходности испанского долга после продолжительного периода относительного затишья.

По словам аналитика, накануне сегодняшнего открытия украинских площадок усиления негативных настроений не наблюдалось. При этом речь идет не о смене пессимистичных настроений оптимистичными. Скорее, можно говорить о том, что участники рынка готовятся перевести дух, и снижение индекса S&P 500 к уровню 100-дневной скользящей средней (-1,4% от уровня закрытия торгов в понедельник) в течение нескольких дней является реальной перспективой.